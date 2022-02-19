Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, похоже, решила на останавливаться на экспериментах со своей внешностью. Оказалось, что для очередного выхода в свет девушка сделала себе накладной хвост и поделилась впечатлениями.

В своих Instagram-сторис Анна выложила кадры в образе с новой прической и в весьма нескромном наряде. На кадрах можно увидеть, что девушка вышла в свет в черном сверкающем платье "голого" фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру и увеличенный бюст. При этом на ее голове высокий пышный глас, а на лице яркий макияж.

"Всегда стеснялась себя с хвостиком. Накладной хвост. Очень интересно, что из этого получится, так как из-за хвостов у меня всегда головные боли. Меня убеждали всегда, что "не тот" овал лица. Но было очень красиво", - подписала свои сторис Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер после пластики заинтриговала грандиозным сюрпризом от жениха: "Сумасшедший".

Как сообщала Politeka, "Нет мозгов": бабушка Тринчер впервые увидела ее формы после пластической операции.

Также Politeka писала, что Тринчер в полупрозрачном костюме переборщила с откровенностью на сцене: "Поплавский оценил".