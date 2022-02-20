Жена героя шоу «Холостяк-10», пилота Макса Михайлюка, сейчас активно продолжает работать и часто меняет образы.

Известная модель Даша Хлыстун стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, а также успела запомниться яркой внешностью на модных показах. Причем сейчас она воспитывает маленькую дочь и живет вместе с супругом Максом Михайлюком без публичных рассказов о своих буднях, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз Даша соблазнила ярким образом в нежно-белом платье из атласа. Благодаря открытой спине и отсутствию рукавов девушка подчеркнула свою стройную фигуру, а ее осветленные волосы придали образу более уверенный вид.

«А за окном почти весна» - пишет она.

В сети обсудили: «Офигеть! Ангел!!; Даша ну не видела красивее моделей чем вы!! Хоть и работаю давно с красотой но настолько все гармонично! Ваш папа ювелир 🥰; Красуня 😍; Очень красивая 😍; 🔥Очень; Какая красивая Даша🔥; Невероятная 😍✨✨; С таким цветом волос вообще 🔥, красотуля; Украинские девушки-эталон красоты,Вы этому подтверждение!; Макс выиграл «джекпот»)))».

Как можно заметить, Даша Хлистун без стеснения также озвучивает свои параметры - при росте в 179 сантиметров она весит всего лишь 53 килограмма. Во время беременности красотка набрала 20 килограммов, которые быстро сбросила.

Стройная красотка не может похвастаться "выдающимися" формами и в новом посте - Инстаграм даже поиронизировала над собой. На фото модель позировала в синем коротком платье и кусала кусок пиццы.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка сделала откровенное признание о своем возрасте

Как сообщала Politeka, поразительно похудевшая жена "Холостяка" Михайлюка ходит по ресторанам с 9-месячной дочкой

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сделала откровенное признание о своем возрасте