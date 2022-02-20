Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - популярная украинская певица, которая была долгое время солисткой группы ВИА Гра. Ушла из коллектива певица только в 2011-м году из-за беременности. Артистка теперь активно снимается в кино, а также оперным пением. Певицу даже пригласили в шоу "Маска", где она была в образе "Луны". Звезда великолепно выступила, но знакомые нотки услышал Андрей Данилко, который догадался, что это Надя. Также звезда развивает собственный бренд одежды, создавая стильные наряды. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где в этот раз показала своих несколько работ и примерила одну из них.

На первом фото Надя была в темном платье, позируя перед зеркалом. Звезда хвасталась роскошной фигурой, улыбнувшись для селфи. На втором фото артистка показала свои другие наряды на манекенах. А на последнем сторис Мейхер сделала селфи крупным планом, показав лицо.

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