Как пишет Politeka.net, певица поделилась кадрами примерки платья в своем Инстаграм.

Как известно, Мейхер не только поет на сцене и снимается в кино, но еще и занимается выпуском собственной линии одежды. Для нее певица создает женственные наряды с неизменной ноткой индивидуальности.

На новых кадрах Мейхер продемонстрировала один из своих нарядов. На ней было длинное серое платье из шелка. Свободный наряд эффектно спадал волнами, делая образ певицы более игривым. Этому также способствовали открытые плечи исполнительницы и рыжее боа, которое она накинула сверху.

На видео Мейхер кокетливо крутилась перед камерой, демонстрируя образ со всех сторон.

«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний», - подписала кадры певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Будущее принадлежит тем, кто выбирает себя. Как раз сегодня об этом писала», «Красотка», «Богиня Красоты», «Я бы сказал, что будущее принадлежит тем, кто верит в реальность своей мечты) но можно и в красоту», - пишут люди.

Напомним, счастливая экс-ВИА Гра Мейхер дала жизненный совет украинцам.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер подурачилась в платье собственного производства с боа.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер пленила моложавым видом, показав лицо вблизи.