Популярная украинская певица и бывшая солистка культовой группы ВИА Гра Надежда Мейхер расплылась в улыбке, примерив необычное платье из собственной линии одежды.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. На них Мейхер позировала в интересном наряде.

На певице было эффектное шелковой платье длиной до самого пола. Наряд был необычного кроя с широкими рукавами и открытыми плечами. Серая ткань с бронзовыми акцентами также выглядела очень оригинально.

Однако, главным украшением наряда стало эффектное боа из натуральных перьев бронзового оттенка. В сочетании с рыжими туфлями на очень высоком каблуке оно делало образ Мейхер очень женственным.

На снимках Мейхер куталась в боа с озорной улыбкой на лице.

Стоит отметить, что певица выпускает собственную линию одежды, которую активно продвигает в соцсетях. Зачастую моделью для нарядов выступает она сама. Наряды зачастую выглядят воздушными и женственными, и мало напоминают эпатажные костюмы в стиле женщины-вамп, в которых часто выступала на сцене Мейхер.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер пленила моложавым видом, показав лицо вблизи.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Надя Мейхер устроила шалости в платье без бретелек.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер хвастнула формами в полупрозрачном костюме.