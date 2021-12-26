Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. На них Мейхер позировала в интересном наряде.
На певице было эффектное шелковой платье длиной до самого пола. Наряд был необычного кроя с широкими рукавами и открытыми плечами. Серая ткань с бронзовыми акцентами также выглядела очень оригинально.
Однако, главным украшением наряда стало эффектное боа из натуральных перьев бронзового оттенка. В сочетании с рыжими туфлями на очень высоком каблуке оно делало образ Мейхер очень женственным.
На снимках Мейхер куталась в боа с озорной улыбкой на лице.
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Стоит отметить, что певица выпускает собственную линию одежды, которую активно продвигает в соцсетях. Зачастую моделью для нарядов выступает она сама. Наряды зачастую выглядят воздушными и женственными, и мало напоминают эпатажные костюмы в стиле женщины-вамп, в которых часто выступала на сцене Мейхер.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер пленила моложавым видом, показав лицо вблизи.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Надя Мейхер устроила шалости в платье без бретелек.
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер хвастнула формами в полупрозрачном костюме.