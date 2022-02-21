Победительница Нацотбора на «Евровидение» Алина Паш откровенно высказалась о своем скандале с поездкой в Крым, который стоил ей участия в престижном конкурсе.

Как сообщает Politeka.net, исполнительница Alina Pash дала откровенное интервью программе «Зірковий шлях», анонс которого появился в Инстаграм. В посте появилось видео с короткими отрывками из беседы артистки с журналистами.

Судя по отдельным фразам, Паш прокомментировала свой громкий скандал с поездкой в Крым в 2015 году.

«Так задолбало! Потому что хочется поставить точку и все. В 2015 году я была там (в Крыму – прим. ред.) на свадьбе. После этого – ни разу больше», - заявила Паш.

Также в интервью певица призналась, что в ее жизни было много неожиданных поворотов.

«Я, наверное, ни к чему не была готова, что происходило со мной в жизни…За каждым словом стоит следить, особенно у нас в Украине», - рассказала Алина Паш.

Напомним, что по итогам Нацотбора именно Паш должна была ехать на «Евровидение» и представлять Украину. Однако, вскоре после объявления результатов конкурса всплыла информация о том, что в 2015 году певица посещала аннексированный Крым сразу после поездки в Москву. Появились сообщения о том, что она могла попасть на полуостров незаконно – через территорию РФ.

Сама певица неоднократно подчеркивала, что ездила в Крым на автобусе с территории Украины. Однако, когда она предоставила соответствующую справку, та оказалась фейковой. Паш призналась, что справку для нее брал один из членов ее команды, поэтому она не подозревала, что документ мог быть поддельным. После этого инцидента певица отказалась от участия в «Евровидении».

Напомним, Алина Паш после скандала с Нацотбором решила "исчезнуть".

Как сообщала Politeka, скандал с Нацотбором, украинцы массово встали на защиту Алины Паш.

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