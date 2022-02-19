После скандала с Нацотбором на Евровидение и победы Алины Паш украинцы в соцсетях массово встали на защиту исполнительницы.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Паш, которая стала победительницей национального отбора на Евровидение-2022, но после скандала сняла свою кандидатуру, показала в своих Instagram-сторис, как украинцы ее поддерживали.

Как видно, певица перепостила себе в сторис посты поклонников со словами поддержки, и таких оказалось довольно много. Среди тех, кто поддержал Алину есть и знаменитости, например, актриса Ольга Сумская. Она написала: "Единство – это когда своих не травят. Своих, которые могли принести успех Украине. Именно вы лишили Алину этого шанса".

"Алина Паш – ты огонь, ты – гордость, и ты – любовь. Держись, мы с тобой!", "Как же надоела эта политика. Алина Паш, для меня и многих ты одна из лучших исполнителей Украины. Спасибо тебе за твое творчество", "Первая песня, которая на этапе Нацотбора выполнила свою миссию: стала популярной среди иностранцев, привлекла внимание к Украине. Я понимаю и поддерживаю все решения Алины и ее команды. Радикализм никого в светлое будущее не привел. Подумайте об этом те, сами знаете кто", - пишут украинцы в соцсетях, поддерживая Алину Паш.

Напомним, На Алину Паш, которая не едет на "Евровидение", набросились с новой силой: "Чтоб так политиков полоскали, а не артистов".

Как сообщала Politeka, Нацотбор на "Евровидение-2022", украинцы не пощадили нового претендента, который заменил Алину Паш: "Позор...".

Также Politeka писала, что Алине Паш после скандала срочно нашли замену: кто может поехать на "Евровидение-2022".