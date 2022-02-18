Как пишет Politeka.net, после победы на Нацотборе Алина Паш снялась из конкурса из-за скандалов и хейта в свою сторону. Организаторы после этого официально дисквалифицировали артистку, а теперь Алина Паш опубликовала трогательный пост в своем Инстаграм.
"Тени забытых предков до сих пор согревают сердца миллионов людей!
Лично для меня эта песня как гимн Единства в мире без войны. Это патриотическая песня об Украине, об украинцах, о величии и возможностях нашего государства. Мы помним наших предков, но создаем свою новую историю.
Для меня Украина независимая, свободная, талантливая, прогрессивная, со своими мыслями и вкусами.
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Эта песня играла и будет звучать.
Мои крылья выросли, потому что люди во всем мире это услышали и почувствовали!
И все, что сейчас происходит с Нами, только питает силу, веру и единство во Мне и в Нас", - написала Алина.
Звезда также добавила видео со своим выступлением на Нацотборе. Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
"Тепло в сердцах", "это восхитительно и очень сильно, сильных боятся", "Мурашки каждый раз", "Как же круто это выглядит, ты молодчина"
Напомним, новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestra
Также Politeka сообщала, что нацотбор на "Евровидение-2022", украинцы не пощадили нового претендента, который заменил Алину Паш
А еще Politeka писала, что скандал с Алиной Паш, украинцы назвали, кого отправить на "Евровидение-2022" вместо нее