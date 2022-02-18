Певица Алина Паш, которая победила на Нацотборе на "Евровидение-2022", но решила отказаться от участия в конкурсе, опубликовала трогательный пост у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, после победы на Нацотборе Алина Паш снялась из конкурса из-за скандалов и хейта в свою сторону. Организаторы после этого официально дисквалифицировали артистку, а теперь Алина Паш опубликовала трогательный пост в своем Инстаграм.

"Тени забытых предков до сих пор согревают сердца миллионов людей!

Лично для меня эта песня как гимн Единства в мире без войны. Это патриотическая песня об Украине, об украинцах, о величии и возможностях нашего государства. Мы помним наших предков, но создаем свою новую историю.

Для меня Украина независимая, свободная, талантливая, прогрессивная, со своими мыслями и вкусами.

Эта песня играла и будет звучать.

Мои крылья выросли, потому что люди во всем мире это услышали и почувствовали!

И все, что сейчас происходит с Нами, только питает силу, веру и единство во Мне и в Нас", - написала Алина.

Звезда также добавила видео со своим выступлением на Нацотборе. Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Тепло в сердцах", "это восхитительно и очень сильно, сильных боятся", "Мурашки каждый раз", "Как же круто это выглядит, ты молодчина"





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