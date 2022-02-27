Актер Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал себя и рассказал, где сейчас находится.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским юмористом и звездой "Квартал 95". Украина уже 4-е сутки отбивается от российской оккупации и у знаменитости решили спросить фанаты, где он сам находится. Свой красноречивый ответ Юрий дал в Инстаграм, опубликовав фотографию.

"Задолбали вопросом, где я...???. Я в Киеве!!! Со своей семьей!!! Защищаю родную землю", - написал звезда.

"Слава Украине", - добавил Юрий.

Фанаты поставили более 54 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Героям слава", "Ангела хранителя".

Напомним, специалисты Госэкоинспекции по всей Украине помогают ВСУ защищать свою землю

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