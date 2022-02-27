Как пишет Politeka.net, Дженнифер Энистон - популярная голливудская звезда, у которой почти 40 миллионов подписчиков в Инстаграм. Звезда публично поддержала украинцев, которые воюют с оккупационными войсками России, опубликовав трогательное фото с ребенком, которого садят в поезд.

Также звезда добавила ссылку, на которой можно пожертвовать деньги Украине.

"Спасибо... И сделано", - написала Энистон.

Напомним, специалисты Госэкоинспекции по всей Украине помогают ВСУ защищать свою землю

Также Politeka сообщала, что грузинский балкер отказался заправлять судно РФ

А еще Politeka писала, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, - глава Еврокомиссии