Как пишет Politeka.net, Дженнифер Энистон - популярная голливудская звезда, у которой почти 40 миллионов подписчиков в Инстаграм. Звезда публично поддержала украинцев, которые воюют с оккупационными войсками России, опубликовав трогательное фото с ребенком, которого садят в поезд.
Также звезда добавила ссылку, на которой можно пожертвовать деньги Украине.
"Спасибо... И сделано", - написала Энистон.
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