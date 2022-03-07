Как пишет Politeka.net дочь известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Барбара обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм.

«Мой папа, патриот Украины, в 2014 году активно помогал военным госпиталям и военным. Фонд Кузьмы Скрябина активировал свою деятельность на нужды:

больниц (так как я врач и много контактирую с врачами, хорошо знаю их потребности)

военных

детских домов.

НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ. Прошу быть не равнодушными! И помогать тем, кто находится в опасных местах!!! Присоединяйтесь к нам», - говорится в сообщении.

Также дочь Скрибина опубликовала реквизиты для тех, кто может помочь.

БО БФ имени Кузьмы Скрябина

IBAN: UA023052990000026004016803148

Карта моно:

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Барбара сообщила, что фонд уже отправил лекарства по спискам в больницы и пенсионерам в Киев, и товары первой необходимости в отделение недоношенных детей во Львове.

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