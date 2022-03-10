Илона Гвоздева показала, как пытается держаться после того, как ее дом был разрушен.

Илона Гвоздева является известным хореографом, танцовщицей и победителньицей "Танців з зірками" в одном из сезонов, она не скрывает свои эмоции от происходящего в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз Гвоздева высказалась уже после того, как ее дом был разрушен.

«Война идет уже 14-й день! Я стараюсь быть полезной для своего окружения и общества, координирую знакомых и пытаюсь информационно реагировать на новости, но большего я не в силах делать к сожалению! Чтобы не сойти с ума я хочу начать записывать видео своих тренировок, надеюсь они также и вам понадобятся. 🥺

Если вы меня поддерживаете, прошу вас поставить "+" в комментариях. Верю сердцем, что все будет Украина 🙏💙💛 Танцевать, к сожалению, пока не хочется совсем, но работать над своей физической формой считаю очень полезным занятием для всех нас. В здоровом теле здоровых дух! 🙏» - пишет Гвоздева.

Отметим, киевский дом звезды "Танців з зірками" Илоны Гвоздевой разрушили в результате атаки российских оккупантов. Хореограф эмоционально обратилась к диктатору Владимиру Путину, чьи российские солдаты разрушили ее дом.

Илона Гвоздева пообещала, что в будущем она отстроит дом, а путинских военных "закопает в фундамент".

Знаменитость добавила, что на этой земле ее отныне будет держать "ненависть ко всему русскому народу". Известно, что дом танцовщицы пострадал из-за авиаудара. Сама она утверждает, что жила в мирном районе, где поблизости нет стратегических объектов.

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