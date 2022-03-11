Как пишет Politeka.net, Эмилия Кларк - успешная западная актриса и звезда сериала "Игра престолов". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. В этот раз Эмилия опубликовала пост, в котором рассказала о трагедии в Украине.

"Мы с Тедом гордимся тем, что поддерживаем Украину. Как и невероятная, красивая команда из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-либо имел честь преподнести.

Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине. Поскольку новости приходят каждый день, это может показаться ошеломляющим, не зная, как один человек может что-то изменить в этой шокирующей реальности, но вот несколько способов показать свою поддержку и послать немного любви…", - написала Эмилия.

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