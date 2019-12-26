Звезда сериала "Игра престолов", Эмилия Кларк, не смогла дать поклоннику то, чего он сильно хотел

Недавно артистка рассказала в подкасте Jessie Ware’s Table Manners о неприятном случае в аэропорту.

У Эмилии произошла паническая атака, из-за чего она не могла дышать и расплакалась. По словам звезды, это случилось из-за морального и физического истощения.

В описанный момент к актрисе неожиданно подошел парень, который попросил сделать селфи с ней. Однако звезда вынуждена была отказать словами: "Я не могу дышать, мне очень жаль".

Эмилия Кларк считает, что прежде, чем предлагать сфотографироваться, человек должен пообщаться со знаменитостью.

"Это должно быть так: "Здравствуйте, меня зовут так-то, я тот-то". Это уже коммуникация и отношение человека с человеком", - поделилась мнением актриса.

Напомним, известно - Эмилия Кларк перенесла инсульт и две операции по удалению аневризмы. Недавно артистка поведала о всех тяготах, которые ей пришлось пережить.

Хирургическое вмешательство артистка перенесла во время того, как проходили съемки "Игры престолов".

Эмилия боролась за жизнь и молилась, чтобы никто из медперсонала не узнал ее.

Звезда рассказала, что во время предстоящей второй операции оптимизм иссяк. Тогда она лежала в больнице, а из ее головы торчали трубки.

Напомним также, что прочитав сценарий "Игры престолов", Кларк поняла, что ей предстоит раздеться, но не хотела этого.

Кларк весь первый сезон не знала, что имеет право высказывать требования.

Звезда рассказала, что с приобретением опыта начала требовать оставить ее прикрытой простынью.

Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк появилась на ежегодной премии The Fashion Awards-2019, где чествуют выдающихся дизайнеров.

33-летняя звезда выбрала желтый наряд с пикантными разрезами в области бюста. Артистка сразу же приковала к себе взгляды, благодаря яркому платью, под которое предпочла не надевать бюстгалтер. Дополнял образ длинный шлейф. Тонкая ткань подчеркнула все изгибы звезды, так и хочется сказать: "Вот это фигура!".

Напомним, что звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветилась без белья на красной дорожке: "Вот это фигура!"

Как сообщала Politeka, что звезде "Игры престолов" Эмилии Кларк пришлось раздеться прямо на камеру: "Молча плакала..."

Также Politeka писала, что звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сверкнула аппетитными формами без белья: "Вот это ягодки!"