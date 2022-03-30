Артистка уже приняла участие в нескольких благотворительных концертах в поддержку Украины в разных странах.

Вчера, 29 марта в Бирмингеме состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. На нем спели Эд Ширан, Джамала, Том Оделл, Нил Роджерс и многие другие звезды. По данным ВВС, на концерте было собрано около 16 миллионов долларов.

Джамала исполнила песню "1944", с которой выиграла Евровидение-2016. Отметим, артистка уже приняла участие в нескольких благотворительных концертах в поддержку Украины в разных странах.

«Месяц полномасштабной войны – это достаточно долго. Но сколько времени не прошло, к кровавым преступлениям не привыкнуть никогда. Ни нам, ни миру.

То, что сделали вчера британцы в Бирмингеме, действительно великое дело. Собрать такое количество звезд, более 10 000 гостей в зале, сотни тысяч зрителей в онлайне и как результат – более 11 млн фунтов (435 млн гривен) в поддержку украинцев» - рассказывает певица.

Ранее Кондратюк поддержал идею комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике лишить таких звезд государственных наград:

"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv. На ее родине, в Павлограде, разбомбили станцию ​​те, для кого она поет и показывает свою голую красивую за*ницу. Что с ними всеми делать?

Одноклеточные существа. Я к ним очень жесток. Они для меня эти люди кончены, потому что они были чудовищами, которые после аннексии Крыма и развязки войны на Донбассе делали вид, что ничего не произошло", – заявил Игорь Кондратюк.

Напомним, дом Усика под Киевом оккупировали российские военные

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