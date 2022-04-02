Звезде пришлось тяжело, так как ей даже не давали покормить своих лошадей, которых она растила и которыми занималась много лет.

Как пишет Politeka.net, Камалия является известной украинской исполнительницей, которую прозвали самой богатой певицей страны, так как она замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Артистка с семьей выехала, так как ее дом находился прямо в центре боевых действий.

Звезде пришлось тяжело, так как ей даже не давали покормить своих лошадей, которых она растила и которыми занималась много лет. Также звезда рассказала, что у нее еще одна потеря.

«Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет 😭 Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни «КСК Буча» и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш! 🙏❤️» – рассказывает певица и показывает кадры со своим любимым конем.

Мы также писали, украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

Войска оккупантов были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня полномасштабного вторжения. Также в разведке сообщили, что вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень.

Напомним, предатели помогли оккупантам заблокировать Изюм.

Также сообщалось, что враг поплатился за удары по Харьковщине.

Кроме того Politeka.net писала, что вруки бойцов ВСУ попал ценній трофей.