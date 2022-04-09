Музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты из России, чтобы узнать его мнение о происходящем. Тем не менее артист считает – ему нечего им сказать. В своем Instagram лидер группы "Океан Эльзы" обратился к россиянам, которые считают, что "не виноваты".

"Сейчас вокруг весна и поют птички, но у меня совсем не весеннее настроение. Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. "Слава, расскажите нам что вы думаете". Мне совершенно нечего им сказать. Хотя, нет, есть что. Я скажу следующее: вы все – часть российского народа. И это вы вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, пытающихся убежать от вашего русского мира", - сказал Святослав.

Вакарчук обвинил россиян в молчании, ведь именно их молчание привело к таким последствиям как война в Украине.

"Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже, в основном, молчали. Когда Россия наглым образом украла у нас Крым, многие в душе даже гордились этим, а многие не только в душе. А потом 8 лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, у вас не хватило смелости и мужества выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей", - добавил Святослав.

Артист и терробороновец уточнил, что сейчас посты в Facebook и сочувствия по телефону уже не помогут - сейчас нужны конкретные действия, чтобы противостоять происходящему.

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