Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав также фото.
«Твои подвиги, кум, уберегали нам жизнь. Теперь ты будешь крыльями закрывать нам небо над Украиной. Слава тебе, воин, и вечная память. Герои не умирают», - написала Alyona Alyona.
Украинцы оставляют в комментариях к посту слова поддержки и сочувствия: «Искренние соболезнования, вечная память», «Прими мои искренние соболезнования», «Наши соболезнования, Алена! Слава герою! Пусть почивает с Богом и получает вознаграждение за то, что выполнил важнейшую заповедь – полюбил людей так, что отдал собственную жизнь за них».
Напомним, ранее стало известно, что в в боях за Ирпень погиб известный украинский актер Паша Ли.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
В Киеве гремят взрывы: в ЗСУ раскрыли настоящую причину
«Ну что ж…»: одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву»
Ничего не подозревали: мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото
"Пусть сгорят в аду": Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом
Паша Ли присоединился к ВСУ вскоре после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. 6 марта стало известно, что актер погиб от пули русского снайпера.
Напомним, в британской разведке сообщили о ключевых потерях рф в Черном море.
Также сообщалось, что воины ВСУ уничтожили вражеский самолет, который обстреливал жилые кварталы.
Кроме того Politeka.net писала, что СБУ обнародовала предсмертное послание оккупанта своему брату.