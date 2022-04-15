Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав также фото.

«Твои подвиги, кум, уберегали нам жизнь. Теперь ты будешь крыльями закрывать нам небо над Украиной. Слава тебе, воин, и вечная память. Герои не умирают», - написала Alyona Alyona.

Украинцы оставляют в комментариях к посту слова поддержки и сочувствия: «Искренние соболезнования, вечная память», «Прими мои искренние соболезнования», «Наши соболезнования, Алена! Слава герою! Пусть почивает с Богом и получает вознаграждение за то, что выполнил важнейшую заповедь – полюбил людей так, что отдал собственную жизнь за них».

Напомним, ранее стало известно, что в в боях за Ирпень погиб известный украинский актер Паша Ли.

Паша Ли присоединился к ВСУ вскоре после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. 6 марта стало известно, что актер погиб от пули русского снайпера.

Напомним, в британской разведке сообщили о ключевых потерях рф в Черном море.

Также сообщалось, что воины ВСУ уничтожили вражеский самолет, который обстреливал жилые кварталы.

Кроме того Politeka.net писала, что СБУ обнародовала предсмертное послание оккупанта своему брату.