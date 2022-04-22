Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская со слезами на глазах сообщила о трагедии, произошедшей в ее семье.
«Когда мне было 19 лет, погиб мой папа. В 2013-м, за день до моего дня рождения, на Небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы... вы, нелюди, сегодня уничтожили на нет мое счастливое детство», - сообщила артистка.
В дом, где Наталья Могилевская часто проводила лето в детстве, попало два снаряда.
«На всю жизнь я оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, замечательный виноградник, очень красивые розы... именно в этих розах его и похоронили, потому что по-человечески похоронить было невозможно... Вместе с ним умирает мое детство», – поделилась певица.
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Наталья Могилевская попросила помолиться за ее дядю.
"Прошу вас, помолитесь за погибшего моего дядю Сашу», - добавила артистка.
Напомним, в Мариуполе мужчин делят на три категории: некоторых сразу сажают в тюрьмы и подвергают пыткам
Как сообщала Politeka, оккупанты обманули жителей Мариуполя, которых эвакуировали накануне: из 90 автобусов доехало только 4
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