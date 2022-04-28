Ужасы войны не обошли знаменитую украинскую певицу Ирину Билык. Артистка призналась, что ей сейчас тяжело петь и назвала причину.

Как сообщила артистка, сегодня ей некуда возвращаться.

«Сегодня мне трудно петь... мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисти... на сегодня мне некуда вернуться...», - рассказала Билык о своей беде.

Поклонники поддержали артистку, пожелав, чтобы мир на украинскую землю пришел как можно быстрее.

«Наша звездочка, красавица! Не горюйте, придет мир и будет новая возможность», «Билык свои деньги честно заработал, а не украла, а во-вторых, трудно терять дом всем, кто сам его строил, вкладывал душу и растил там детей – даже если человек в состоянии купить/построить новую, это трагедия. и песня Один в каное У мене немає дому - для всех украинцев сейчас одинаково больно звучит((( Ира всегда была светлым и добрым человеком, только сил желаю и мира)) мы обязательно вернемся домой», «Ирина, все будет Украина! Отстроим, главное жить!», - пишут певице в комментариях.

Напомним, оккупанты обстреляли дом ведущего и продюсера Игоря Кондратюка.

Также Politeka.net писала, что российские захватчики уничтожили жилище лидера группы «Друга Ріка».

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.