Телеведущая Маша Ефросинина начала помогать беженцам с первых дней вторжения оккупантов на наши земли. Артистка решила остаться и попытаться помочь как можно большем количеству людей, что ищут мирного неба над головой и боятся за детей.

Сейчас телеведущая решила немного рассказать о своих буднях и о том, как это выглядит со стороны.

«Помогать, чтобы жить…

Так я называю состояние, в котором чувствую пульсацию, эмоции и жажду жизни. В мирное время прозвучало бы как лютый пафос, но в те времена и ощущения этих не было, потому что было личное, материнское, рабочее, фантазийное, ленивое, светское и еще многое, что забрала война…

Я могу позволить себе такие изречения, ведь чувствую, что не одна такая. Кто бы где ни был, и как бы ни помогал своей стране, делает это с этой сверхъестественной силой» - высказалась Ефросинина.

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