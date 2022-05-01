Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о сложном испытании, с которым сталкивается сейчас каждый украинец.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитость подняла тяжелую тему. Кухар призналась, что сейчас, как и большинство украинцев, она живет в «аттракционе перманентных состояний».

«Где в один день ты ощущаешь вкус жизни и благодаришь Бога, что она у тебя есть. А в другой — не хочешь открывать глаза, потому что боишься читать новости, звонить маме, друзьям, из-за того, что не понимаешь, что услышишь по ту сторону трубки», - пояснила балерина.

Она подчеркнула, что сейчас с таким же состоянием столкнулись все ее знакомые - «болит у всех» украинцев. При этом многие люди стараются по возможности жить дальше, чтобы не впадать в полный негатив.

Однако, по словам Кухар, некоторые люди не понимают этого желания.

«Как только человек поворачивается, чтобы побыть один на один со своей болью, чтобы вот-вот снова взлететь над пропастью, отвлекается и наполняет свою жизнь привычными вещами…Или говорит, а не розмовляє…Ему в спину летят ножи. За то, что он живет так как МОЖЕТ СЕЙЧАС… Как можно беречь свет в озлобленном сердце? Есть ли у этого сердца силы помогать другим, а не только осуждать? Вопрос без ответа…», - поделилась эмоциями Кухар.

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