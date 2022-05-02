Она устроила сюрприз для бойца ВСУ, который был ранен в бою.

Известная украинская певица Наталия Могилевская, которая уже не раз отличалась провокативными заявлениями, в этот раз смогла растрогать сеть действительно важным поступком.

Она устроила сюрприз для бойца ВСУ, который был ранен в бою еще в феврале, но его ждет длительное восстановление, и мужчина борется за свое здоровье. Из-за травмы защитник был вынужден встречать день рождения в госпитале, где его проведала артистка.

«Владимир, 28 лет. Мы познакомились во время моего концерта в больнице. Тогда те, кто смог, пришли, а к тем, кто не мог ходить – я ушла сама. Володя получил ранение в самом начале войны 25 февраля. Операция. Утрачено зрение на 30-40%. Повреждена нога, был разрыв мягких тканей и впереди еще 2-3 операции.

Но Володя не кажется, никак не дождется, когда снова сможет быть в строю! И вообще не охотно о своих болезнях рассказывает. А сегодня у него День Рождения! Имею честь поздравить! Обнять!» - рассказала Наталья и показала кадры из встречи.

Известно, в последнее время многие запроданки, уехавшие из Украины ради заработка в рф, начали скрывать всю информацию о себе и прекратили вести социальные сети. Недавно выяснилось, что Брежнева и Лорак отправились в Турцию на очередной концерт.

Об этом написал СтарХит, показав специальный коллаж с заявленными для концерта артистами.

Напомним, Полякова не стала церемониться с кумой Порошенко после ее угроз.

Как сообщала Politeka, Александр Пономарев срочно просит украинцев о помощи.

Также Politeka писала, что нардеп раскрыл, как Киркоров помогает ВСУ.