И вот наконец стала известна его судьба. Как сообщила телеведущая Катя Осадчая в своем Instagram, мальчик 8 недель своей жизни провел в бомбоубежище.
"Господи, дай здоровье детям и сил мамам. На фото мальчик, которого искали у нас в телеграмм канале «Пошук зниклих» вместе с мамой Аней. На момент начала поиска ему было 4 месяца, а вчера Святу исполнилось уже 6 месяцев и эти 8 недель своей маленькой жизни он провел с мамой в бомбоубежище Азовстали. Мы знали, что они там, с ними не было связи и мы молились, чтобы все они дождались эвакуации. Они уже на пути в Запорожье, они скоро обнимуться с родными, которые искали, ждали, молились, умоляли", - сообщила Осадчая.
Также телеведущая выразила надежду на то, чтобы эти маленькие глазки в своей жизни больше никогда не увидели таких ужасов.
"Извините нас дети, что мы, взрослые, не смогли помешать этому горю", - написала Осадчая, у которой трое детей.
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