Андрей Данилко признался, что еще три месяца назад не мог бы поверить, что в Украине может такое начаться. Об этом он рассказал в интервью Politeka Online.

«Эти фотографии… То, что происходит после оккупации той же Бучи, или этих городов, я смотрю, я не верю... Я смотрю на эти фотографии, это просто какой-то ужас… Я не могу это читать, особенно, когда о детях… Ребенок рассказывает, как он потерял маму, я не могу это читать», - сказал Данилко.

Андрей Данилко отметил, что не испытывает жалости к тем, кто совершает такие жестокие преступления.

«У меня вообще нет какого-то момента жалости к человеку, который убил другого. Вот вообще ее нету. Мне кажется, я легко мог бы спокойно ему выстрелить в голову. Я даже не понимаю, чем человек руководствовался…» - сказал артист.

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