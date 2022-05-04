Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк и Владимир Остапчук женились осенью 2020 года. Сейчас ведущий шоу "Маска" находится в теробороне, защищая Украину от российских оккупационных войск. А Кристина во время войны старается продолжать вести свою страничку в Инстаграм и в этот раз решила рассказать о своем важном решении, которое она приняла.

"После вчерашних обстрелов страной агрессором и террористами нашей Украины я уже точно поняла, что не осталось у нас больше безопасных городов и мест, возможно, даже по всему миру таких больше не существует.

Поэтому я просто принимаю эту ситуацию и отдаю свою жизнь на усмотрение и волю Творца. Это не значит, что я не буду ходить в хранилище или как-то не реагировать на все, нет, просто поняла, что бежать больше некуда.

Береги нас Боже!

Береги нашу родную землю и ее народ!

Спасибо за все, Тебе Боже!

Держимся!

верим в наших Защитников!", - написала Кристина.

Фанаты поставили три тысячи лайков и написали комментарии:

"Верим в победу, надеемся на лучшее, пока мы дышим мы Свободные Украинцы!! Вы классная искренняя семья берегите себя", "Надежда только на Господа Бога! Храни нас Господи всех!!!", "Такие же чувства… уже третий месяц… никуда бежать… молимся и надеемся на милость Божью".

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