Известная блогерша и жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о доме, который они строят под Киевом.

Как пишет Politeka.net, известная украинская блогерша Кристина Горняк, которая стала второй женой популярного телеведущего Владимира Остапчука, решила пообщаться с поклонниками в Instagram-сторис. Так, среди прочего девушка ответила на вопрос фанатов об их с Остапчуком доме, который они начали строить в элитном поселке под Киевом.

"Ваш дом, который вы строите, не попал под обстрелы? Мирного неба", - спросили у Кристины.

На это Горняк ответила, что пока все хорошо с их домом. "У нас есть группа. То по состоянию на вчера, все хорошо. Надеюсь так будет и дальше", - ответила блогерша.

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