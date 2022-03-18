Как пишет Politeka.net, блогерша откровенно ответила на вопрос от своих подписчиков в Инстаграм. Развязанная Россией война застала Кристину Горняк и ее мужа в Киеве. После этого Остапчук вступил в ряды территориальной обороны, а его супруга покинула столицу.
Отвечая на вопрос о том, как война изменила ее отношение к россиянам, Горняк призналась, что сейчас уже не видит их такими, как прежде.
«Честно скажу, что в начале думала, что буду еще считать, что есть там хорошие…Но когда они молчали, и присылали мне смс, что мол «ничего сделать не могут», то мое ощущение менялось, я поняла, что они все зомби…Молчание знак согласия!», - заявила Горняк.
Она добавила, что окончательно разочаровалась в жителях России после их реакции на санкции.
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«А когда они начали плакать, что им отключают Инстаграм, то вообще стало как-то отвратно от них, и я поняла, что нация должна их очиститься минимум несколько поколений, чтобы они вышли из рабства…В рашку больше ни ногой!», - написала жена Остапчука.
Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, как относится теперь к "братьям".
Как сообщала Politeka, жена Остапчука ответила, в каком виде их новый дом в элитном поселке под Киевом.
Также Politeka писала, что жена Остапчука посмеялась над реальной внешностью российских звезд.