Жена ведущего шоу «Маска» и других известных украинских проектов Владимира Остапчука честно ответила на вопрос, как изменилось ее отношение к россиянам.

Как пишет Politeka.net, блогерша откровенно ответила на вопрос от своих подписчиков в Инстаграм. Развязанная Россией война застала Кристину Горняк и ее мужа в Киеве. После этого Остапчук вступил в ряды территориальной обороны, а его супруга покинула столицу.

Отвечая на вопрос о том, как война изменила ее отношение к россиянам, Горняк призналась, что сейчас уже не видит их такими, как прежде.

«Честно скажу, что в начале думала, что буду еще считать, что есть там хорошие…Но когда они молчали, и присылали мне смс, что мол «ничего сделать не могут», то мое ощущение менялось, я поняла, что они все зомби…Молчание знак согласия!», - заявила Горняк.

Она добавила, что окончательно разочаровалась в жителях России после их реакции на санкции.

«А когда они начали плакать, что им отключают Инстаграм, то вообще стало как-то отвратно от них, и я поняла, что нация должна их очиститься минимум несколько поколений, чтобы они вышли из рабства…В рашку больше ни ногой!», - написала жена Остапчука.

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, как относится теперь к "братьям".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука ответила, в каком виде их новый дом в элитном поселке под Киевом.

Также Politeka писала, что жена Остапчука посмеялась над реальной внешностью российских звезд.