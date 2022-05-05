Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Артистка, как и другие звезды, стала поддерживать Украину в войне за независимость, которую начала россия. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится самым интересным с украинцами.
В этот раз Леся опубликовала фото, где она была в шикарном полупрозрачном платье. Как оказалось - это был фотошоп и Никитюк примерила образ, в котором была одна из звезд в США на мероприятии Met Gala.
Напомним, беда случилась с победительницей "Холостяка" Ульяновой в дороге, подробности
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Новый сигнал Западу от путина: самолет судного дня совершил пролеты над Москвой
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Рф может призвать до 18 млн мобилизационного резерва: эксперт ответил, почему этого не будет
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Также Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине
А еще Politeka писала, что у российских оккупантов срывается план «замещения» боевых потерь