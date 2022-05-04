Как пишет Politeka.net, актер «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о своей жизни и буднях после вторжения рф на наши земли. Вместе с семьей он никуда не уезжал и долго прятался в подвале. В интервью ЖВЛ он рассказал, как переживал происходящее вместе с семьей.

Так, Евгений Кошево с семьей войну встретил в Киеве. Вместе с женой Ксенией в интервью они вспоминают, что даже не имели тревожного чемодана, все собирали очень быстро, а первые 36 дней войны жили в подвале.

«Наша младшая так испугалась взрывов, что с истерикой поднималась и мы уговаривали ее любыми путями, чтобы она переоделась и приняла душ», - рассказывает Кошевой.

Актер также поделился с «ЖВЛ», общаются ли они сейчас с Президентом Владимиром Зеленским. Кошевой добавил, что Зеленскому приходится не легко, хоть и раньше он спал мало:

«Я у него спрашивал, говорю ли ты спишь вообще? Он говорит, конечная сплю. Просто зная Владимира Александровича из актерской карьеры, он и в мирную жизнь спал по 4-5 часов. Поэтому я думаю сейчас для него 20 минут, как Штирлиц и все».

Также Кошевой в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" рассказал, что с Зеленским он общается почти каждый день.

"Мы переписываемся почти каждый день. Я выхожу в магазин, люди говорят: "Передайте, пожалуйста, привет, передайте, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнение наших сограждан. Ему пишу – и он в ответ пишет. И на следующий день в магазине, когда спрашивают, как он там, говорю: "Та ничего, нормально, держится. За ним вся Украина – он за Украину", – сообщил Кошевой.

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