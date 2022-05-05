Как сообщает Politeka.net, экс-жена украинского актера Дмитрия Ступки, блогерша и стилистка Полина Логунова, эмоционально отреагировала на новое интервью бывшего мужа. В нем актер заявил, что Полина бросила его и закрутила роман с иностранцем.
Полина Логунова в своих Сториз пригрозила бывшему избраннику и заявила, что озвучит реальную причину их развода. А также опубликует некие скандальные фото. Блогерша пояснила, что они способны уничтожить карьеру Дмитрия Ступки.
"Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего..." – написала она.
Полина Логунова также намекнула, что в их браке что-то "пережила" и могла за это отомстить Дмитрию Ступке , но решила этого не делать. Также она считает, что кто-то посоветовал актеру дать нелепое интервью и осквернить ее имя.
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Напомним, что Дмитрий Ступка порвал со своей женой-моделью.
Как сообщала Politeka, Ступка безжалостно проехался по дочери Сумской, которая живет в РФ.
Также Politeka писала, что жена Ступки Логунова закатила скандал на концерте.