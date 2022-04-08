Про це, як пише Politeka.net, передавати сама Логунова.

"Друзі, ми з @stupka777 більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями і люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти дійсно дружню атмосферу. Ми будемо подавати приклад, як колишньому подружжю можна зберегти відносини", – повідомила Поліна.

У свою чергу користувачі соцмереж відзначили , що до цього давно йшло, а деякі висловили думку, що актор і телеведуча не підходили один одному.

"Взагалі не здивована... не кожен витримає таке публічне приниження! я думала вони відразу ж і розлучаться але він зробив вигляд що це його не зачіпає) зрозуміло що вона цим тільки піарилася але якось зовсім не красиво! Думала напевно, що відхопила золотого хлопчика але не вийшло ... потягла в Америку але знову не вийшло) Все на краще!", "Я чомусь ще, коли вони одружилися не вірила що їх шлюб на довго, вона йому не пара, це відразу було видно", "Вони ніколи не виглядали парою... різні духовно...очевидність, що не могли бути разом...вона вибрала багатшого...." ,- пишуть у соцмережах коментатори.

Відзначимо, що в своїх інтерв'ю Ступка не приховував, що в його родині є конфлікти і Поліна хоче, щоб він заробляв ще більше.

У свою чергу Логунова говорила, що великих заробітків у Дмитро дійсно немає.

"Кризовий період в роботі у чоловіка був з самого початку наших відносин. Ми разом почали з грошового нуля, був період, коли не могли навіть оплатити житло, — згадує Поліна. - Жили в такій страшній орендованій квартирі, що незабаром довелося звідти з'їхати і деякий час пожити у діміної бабусі", - скаржилася Логунова.

Вона також не виключала, что їхні стосунки можуть завершитись розлученням.

Нагадавши, раніше стало відомо про розлучення Дантеса і Наді Дорофєєвої.