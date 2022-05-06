Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет в Нью-Йорке, заговорила о родственниках, которые остались в Киеве.

Как пишет Politeka.net, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, где делает первые шаги в модельной карьере, а также активно развивает свой влог. У молодой красотки есть уже жених-миллионер, с которым Соня проводит много времени. Также не забывает девушка об Инстаграм, где в этот раз решила поговорить с фанатами.

"Ты очень красивая и талантливая, горжусь тобой и твоей семьей", - написал кто-то.

"Спасибо, я скучаю за ними и надеюсь, что скоро их обниму", - написала Соня.

Известно, что ее отец и брат остаются в Украине. Они пытались незаконно пересечь границу и попасть в Молдову, но пограничники задержали их. После этого шквал критики обрушился на них в социальных сетях. Руслан, скорее всего, именно из-за этого удалил свой Инстаграм.

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