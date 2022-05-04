Недавно российский патриарх Кирилл решил выгородить рф, опровергнув ее и так очевидное участие в полномасштабной войне.

Известный украинский певец Владимир Дантес не так давно рассказал о своем разводе с Надей Дорофеевой, чем поверг в шок ее и своих поклонников. Тем не менее, артист остается личностью публичной и продолжает рассказывать о себе.

Также не обходится Владимир и без привычных шуток в адрес правительства рф, патриарха Кирилла и неловких случаев с оккупантами. С первых дней Дантес осудил вторжение россии на наши земли, поэтому любит подстегивать русский народ.

Как известно, недавно российский патриарх Кирилл решил выгородить рф, опровергнув ее и так очевидное участие в полномасштабной войне, которую она развязала в Украине 24 февраля этого года. Он заявил, что россия ни на кого не нападала за всю свою историю. При этом добавил, что они лишь "защищают свои границы".

"Забыл добавить: Вот те крест", - саркастично прокомментировал Владимир Дантес.

Также мы писали, Юрий Горбунов показал очередные последствия «русского мира и освобождения». Разрушенные города, жизни мирных граждан, поврежденные дороги и потерянные судьбы. Напрашивается один вопрос и телеведущий его задает честно:

"За что? #украинапобедит🇺🇦 #россиятеррорист #uaвместе" - пишет Горбунов.

В сети поддержали: "Задаю этот вопрос постоянно, за что нам это? За что мои родители остались без дома? Почему я с маленькими детьми убегала из родного Херсона; Это опухоль нашего украинского народа. Язык; Победы нам и мирного неба💙💛 спасибо ЗСУ🙏"

Напомним, Полякова не стала церемониться с певицей Оксаной Билозир после ее угроз.

Также сообщалось, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.

Кроме того Politeka.net писала, что юная фаворитка Олега Винника рассказала о своей горестной утрате.