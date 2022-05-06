Популярный украинский исполнитель, которые долгие годы гастролировал в россии, но с начала войны вернулся домой и даже вступил в ВСУ, рассказал, в чем особенность украинцев. Так, в интервью американскому изданию Rolling Stone артист поделился, что всегда верил, что украинцы будут сопротивляться российской агрессии.

"Украинцы никогда бы не согласились быть рабами. Я верил, что мы будем сопротивляться. Мы думали, что бороться с ними будет тяжело, но потом видим, что продолжаем уничтожать их военную технику. Поэтому я верю, знаю точно, что Украина победит!", - сказал Барских иностранному изданию.

Отметим, что в первые дни российского вторжения Макс Барских быстро отменил все запланированные концерты на территории вражеского государства. При этом он заявил, что не будет возвращать средства за уже проданные билеты на свои концерты, а направит их на помощь ВСУ. За это артист получит шквал критики от российских фанатов, которые в соцсетях буквально облили его грязью.

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