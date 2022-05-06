Певица Руслана Лыжичко, победительница "Евровидения", выступила на акции в Литве вместе с командиром морпехов на "Азовстали", который был выведен на громкую связь.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Трудной ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники окружены на заводе "Азовсталь". Руслана Лыжичко активно поддерживает украинцев в борьбе за независимость и призвала на акции в Литве помочь людям в Мариуполе. Пост с призывом Руслана опубликовала в своем Инстаграм.

"Во время акции в Литве мы прямо со сцены совершили звонок Сергею Волыни, и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в окружении в Мариуполе.

Голос Сергея прозвучал на весь мир: просьба о помощи находящимся в подвалах АзовСтали людям, которую враг без остановки атакует.

Я обращаюсь ко всем, от кого может зависеть эвакуация людей, сделать все возможное, использовать даже самый скудный шанс, чтобы спасти людей.

Отсчет идет уже не на дни.

Все мои мысли и молитвы в это непростое время исключительно за этих людей!", - написала Руслана.

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