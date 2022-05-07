Единственная дочь Андрея Кузьменко (Скрябин) Мария-Барбара решила продать личную вещь из гардероба отца – футболку с надписью Georgia. В этой футболке погибший музыкант выступал на фестивале "Файне місто" 2014 года. Примечательно, что именно во время того выступления Кузьма прямо со сцены послал в известном направлении путина. Об этом сообщается на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

"Дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион личную вещь легендарного артиста, чтобы помочь ВСУ. На благотворительном аукционе она передала футболку звезды с надписью Georgia. В нем Кузьма, в частности, выступал на фестивале "Файне місто" 2014 года. Тогда певец со сцены послал путина", - говорится в сообщении.

Сама Мария-Барбара рассказала, на что направит вырученные с аукциона средства. "Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся", – отметила дочь музыканта.

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