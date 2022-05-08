Певица Настя Каменских показала себя и рассказала себя и рассказала, какой подарок получила на день рождения.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 73-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Настя Каменских, как и многие другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. А на днях у Насти было день рождения и звезда сегодня, седьмого мая рассказала, какой подарок ей сделали фанаты. Пост со своей благодарностью Каменских разместила у себя на страничке в Инстаграм.

"Прошло несколько дней с моего дня рождения, а я все еще читаю ваши поздравления и пожелания! Спасибо и обнимаю каждого!

Но главным подарком для меня стало то, что вы приобщились к сборру, о котором я рассказала в свой юбилей в предыдущем посте. И вместе мы собрали более 180 000 грн на автомобили для ВСУ! Спасибо вам за это!", - написала Настя в посте.

Также Каменских опубликовала фото, на котором позировала с флагом Украины.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Спасибо большое тебе за поддержку. И всем защитникам", "С днем рождения, Настюш. Мира, согласия, счастья. Береги себя".

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