Как передает Politeka.net, Настя Каменских вместе с другими артистами ежедневно прилагает все усилия, чтобы больше людей во всем мире знали правду об Украине. В этот раз Каменских решила выступить с Потапом на специальном концерте.

Каменских добавила, что очень благодарна организаторам важного мероприятия, что вместе с мужем имела возможность гордо держать украинский флаг в США.

«Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые услышат во всем мире» - сказала Каменских.

После выступления и уже дома, она не смогла сдержаться и разрыдалась без всякого притворства. Без косметики Настя выглядела естественно и не стала скрываться за фильтрами во время обращения. Она заговорила о переменах в жизни, ведь теперь вынуждена жить вне своего родного дома под Киевом.

"Я повторяю снова и снова, что все будет хорошо, но..." - написала она.

Ранее Каменских также разрыдалась перед камерой:

«Посмотрела судьбу еще одного ребенка. Как же больно, сложно им. Они невинные, мы страдаем все» - говорит Каменских. Артистка призвала к миру и напомнила, что оккупантам не место на нашей земле.

Многие граждане начали блокировать фуры с товаром для страны-агрессора. Каменских тоже не смолчала.

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