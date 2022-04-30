Как передает Politeka.net, Настя Каменских вместе с другими артистами ежедневно прилагает все усилия, чтобы больше людей во всем мире знали правду об Украине. В этот раз Каменских решила выступить с Потапом на специальном концерте.
Каменских добавила, что очень благодарна организаторам важного мероприятия, что вместе с мужем имела возможность гордо держать украинский флаг в США.
«Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые услышат во всем мире» - сказала Каменских.
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После выступления и уже дома, она не смогла сдержаться и разрыдалась без всякого притворства. Без косметики Настя выглядела естественно и не стала скрываться за фильтрами во время обращения. Она заговорила о переменах в жизни, ведь теперь вынуждена жить вне своего родного дома под Киевом.
"Я повторяю снова и снова, что все будет хорошо, но..." - написала она.
Ранее Каменских также разрыдалась перед камерой:
«Посмотрела судьбу еще одного ребенка. Как же больно, сложно им. Они невинные, мы страдаем все» - говорит Каменских. Артистка призвала к миру и напомнила, что оккупантам не место на нашей земле.
Многие граждане начали блокировать фуры с товаром для страны-агрессора. Каменских тоже не смолчала.
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