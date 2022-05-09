Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - успешная украинская телеведущая. У звезды есть сын Илья от первого брака, а также сыновья Иван и Даниил, которые появились в браке с Юрием Горбуновым. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Катя показала несколько фото с детьми. На первом Осадчая была с округлившимся животиком (когда была беременна Даниилом, - прим. ред.), а рядом стоял Иван. На втором фото был старший сын Иван и только появившийся на свет Даниил, кокторого Катя держала на руках.
"Этот День Матери особенный – Щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду!
Дорогие мамы, МАМЫ ВОЙНЫ, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба, не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка….
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Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, мамы, пешком шедшие под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустошь, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы - Когда мы вернемся домой…", - написано было в публикации.
Фанаты, включая жену Монатика, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень трогательные слова", "Какое красивое и трогательное поздравление. Поздравляю вас Екатерина с днем мамы", "Прекрасные слова!!! аж слезы на глазах !!!".
Напомним, Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила
А еще Politeka сообщала, что Осадчая обратилась к Горбунову, который сейчас не рядом
Также Politeka писала, что Осадчая возмутилась заявлению симоньян об Украине