Как пишет Politeka.net, украинцы уже 73-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Остается критической ситуация в Мариуполе на "Азовстали", где наши защитники героически стоят до последнего. И Катя Осадчая, как и другие звезды, решила в очередной раз обратиться к мировой общественности, обращая внимание на эту проблему, опубликовав пост в Инстаграм.
"Никто не должен остаться в стороне от этой трагедии!
Мы обращаемся ко всему миру, к лидерам стран, ООН, Красному кресту и всем людям в мире! На комбинате Азовсталь остаются гражданские и военные, тяжело раненые, нуждающиеся в срочной эвакуации, не сдаче в плен, а эвакуации, нужен гуманитарный коридор! Морем, сухопутным путем, но мы не можем оставить наших героев умирать там в подземелье, они дрались и дерутся за нас!", - написала Осадчая.
Тажке Катя добавила фото к посту, на котором задумчиво смотрела, а на руке можно увидеть ленточку в цветах украинского флага.
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Фанаты поставили тысячи лайков, включая Олю Цибульскую и Надю Дорофееву, и написали комментарии:
"Боже, сотвори чудо, спаси всех людей из Азовстали, умоляем так сильно помоги, избавь людей из ада, во имя Иисуса, Аминь", "подписали ,но голосов все еще недостаточно", "Боже, помоги!".
Напомним, Осадчая обратилась к Горбунову, который сейчас не рядом
А еще Politeka сообщала, что Осадчая возмутилась заявлению симоньян об Украине
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