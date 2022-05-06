Телеведущая Катя Осадчая, которая замужем за Юрием Горбуновым, обратилась к супругу, который сейчас не рядом.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились несколько лет назад. У пары есть двое сыновей - Иван и Даниил. Как и многие украинцы, пара сейчас оказалась далеко друг от друга. И Катя опубликовала трогательный пост, обращаясь к супругу в своем Инстаграм.

"Мой родной Юра, с Днем ангела тебя

Мы, как и большинство украинских семей сейчас не вместе, мы не планируем нашу жизнь, но мы живы и потому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день. наша семья будет больше!

А еще я поздравляю всех Юрьев, Георгиев, Юрков с именинами, ребята, вы наша сила и гордость, вы все стоящие обороной за нашу страну на любом фронте!", - написала Катя.

Также Осадчая опубликовала несколько фото и видео с Юрием, вспоминая трогательные моменты.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие у нас красивые украинцы", "Привет, ждете пополнение", "Очень интересная и веселая пара, последние видео супер", "Искренние поздравления Юрию. Пусть в вашей семье всегда будет мир, согласие и спокойствие".

Напомним, Осадчая возмутилась заявлению симоньян об Украине

А еще Politeka писала, что Осадчая выдала детали скандала, в который втянули Полякову и Матвиенко

Также Politeka сообщала, что Осадчая сказала, у кого еще кроме Лорак и Повалий нужно забрать украинские паспорта



