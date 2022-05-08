Как многодетный папа он мог уехать из страны, но они с женой решили остаться на родной земле.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетники вместе уже более 10 лет, вместе они растят маленьких сыновей, рассказывают о своей жизни в социальных сетях и успешно общаются с коллегами. В этот раз телеведущий решил рассказать о сегодняшних реалиях в едином информационном марафоне (чтобы посмотреть отрывок, доскролльте страницу до конца).

Ведущий отметил, что как многодетный папа мог уехать из страны, но они с женой решили остаться на родной земле.

"Привыкнуть к сиренам и тревогам невозможно. Особенно эмоционально среди ночи на них реагирует 5-летний сын Дмитрий. Дети уже многое знают о войне", – говорит Решетник.

Он отмечает, что детей сейчас надо оберегать от новостей обо всех тех зверствах, что совершает российская армия. Важно напоминать малышам, что окончание войны и победа скоро.

"Так сложилось, что наши дети много знают о войне. Даже перечисляют политических деятелей захватнической страны. Сыновья разбираются в событиях, осознают, что такое сирена и бомбоубежище, какие виды оружия существуют. Мальчики различают обычные самолеты от истребителей" – говорит Решетник.

Он добавил, при этом важно правильно отвлекать детей, давать им развиваться и не зацикливаться на одной теме, чтобы дети не ограждали себя от новых знаний.

Также Слава Каминская поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Каминская не сдержала эмоций, сообщив о потере важного для себя человека.

«Хочется сказать почему больно, но не могу…Жизнь пересекает людей…сводит...разводит… Но связывающая нить тянется сквозь время, расстояния…Моя хорошая…Ты была той, кто светил ярко», - написала Слава.

Напомним, Мишина метко дала отпор любителям "русского мира"

А еще Politteka сообщала, что Ксения Мишина показала, что мешает ей спать по ночам

Также Politeka писала, что Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь