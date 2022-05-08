Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая и мама двоих детей. Звезда в начале войны приняла важное решение - оставаться в Украине и делать все возможное для своей страны. И сегодня, 8 мая, Маша рассказала, почему посчитала себя плохой мамой, опубликовав новый пост в Инстаграм.
"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад..
Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину - меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее…
Нужнее чем своим детям, которые всегда всё понимали, во все времена понимали - у мамы есть дело!
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И вот ракетные удары во Львове, мой сын плачет во сне, крича: "я не пойду ни в какое убежище, я не могу, хочу спать, пускай меня убьёт бомбой, не пойду!
И я приняла решение, пожалуй, одно из самых сложных в своей жизни: я выбрала своих детей, выбрала их здоровье и безопасность!", - написала Маша.
Как можно понять, звезда покинула Украину с ними, прихватив собаку. Теперь дочь Нана ей помогает с воспитанием и сына Александра. Ефросинина призналась, что Нана стала для нее настоящей подругой.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Мария, вы умница", "Слава Украине. Всех мамочек с праздником", "В точку, до слез".
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