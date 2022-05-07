Звезды, которые остались в рф начинают бросаться обвинениями на тех, кто уехал или же не скрывает проукраинскую позицию.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась в интервью для программы "Зірковий шлях", видит ли она хоть какой-нибудь сдвиг в мозгу россиян после своих многочисленных эмоциональных обращений.

Маша Ефросинина отметила, что все чаще стала замечать четкие заявления российских артистов относительно проукраинской позиции. Правда кому-то для этого понадобилось время, а кто-то уехал из рф, чтобы скрыться от путинского режима в безопасном месте.

Она также отметила, что в российском шоу-бизнесе на фоне войны в Украине начался раскол. Звезды, которые остались в рф начинают бросаться обвинениями на тех, кто уехал или же не скрывает проукраинскую позицию.

По словам Маши Ефросининой, ссоры подобного уровня это же и есть признак того, что российские звезды понимают свою моральную деградацию. Они принимали решение "поддержать режим путина сознательно, боясь за свои задницы, за свои деньги, а теперь они понимают, что эти деньги скоро будут ценностью не больше, чем туалетная бумага".

"И все, что остается человеку, принявшему сторону зла – это просто канализировать это зло в других людей. И эти публичные срачи – это первый признак того, что они, гады, все понимали", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина поражена историями украинок о жизни в оккупации.

Как сообщала Politeka, Ефросинина раскрыла, чем поплатился Галкин за поддержку Украины.

Также Politeka писала, что Ефросинина раскрыла, как теперь обходится без публичных выступлений.