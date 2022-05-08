Известная ведущая Маша Ефросинина рассказала, что понадобится россиянам для того, чтобы мир простил их после развязанной в Украине войны.

Знаменитость высказалась на злободневную тему в интервью программе «Зірковий шлях», сообщает Politeka.net.

Ефросинина напомнила о том, что немцы долгие десятилетия «отмывались» от клейма нацизма и Второй мировой войны. При этом ведущая отметила, что речь шла о показательном раскаянии, извинениях перед миром и «опускании глаз».

Эту ситуацию Ефросинина примерила на современных россиян, чья страна устроила в Украине настоящий ад.

«То, что происходит в Украине, это самая кровавая резня, самый кровавый геноцид за, мне кажется, последнее столетие», - подчеркнула ведущая.

Она призналась, что ей трудно даже предположить, сколько времени понадобится россиянам для того, чтобы убедить весь мир снова воспринимать их как нормальный народ.

«Сколько будут отмываться россияне – понимали они, не понимали – сто лет понадобится», - заявила Ефросинина.

В то же время, она отметила, что есть и другой вариант.

«Если сейчас кто-то не зайдет в бункер, не расчехлит пистолет и не скажет: «Вот тебе, с**а, от всего русского народа пуля помеж глаз». Этот человек станет героем и, возможно, реабилитирует какую-то часть русских», - считает ведущая.

Напомним, Цибульская в слезах показала вещи из разрушенного родительского дома.

Как сообщала Politeka, Полякова удивилась, кто пришел на ее концерт в Германии, видео.

Также Politeka писала, что Никитюк обольстилась кадрами украинских защитников в форме.