Дочь погибшего музыканты Андрея Кузьменко (Скрябина) Барбара на днях выставила на аукцион личную вещь из гардероба легендарного отца – футболку. Стартовая цены лота составила 2 тысячи гривен, а деньги девушка планирует направить на помощь ВСУ.
Так, теперь стало известно, что футболку Кузьмы с надписью Georgia удалось продать, покупатель отдал за предмет гардероба внушительную сумму 255 тысяч гривен. Известно, что в этой футболке музыкант выступал на фестивале "Файне місто", где прямо со сцены послал нах*й российского президента путина.
Отметим, что в марте дочь Кузьмы Скрябина Барбара возобновила работу благотворительного фонд имени своего отца. В свое время артист активно помогал украинским военным госпиталям. В 2015 году его жена основала в честь него благотворительный фонд, работу которого сейчас активизировала дочь Барбара. Фонд активировал свою деятельность на нужды больниц, военных и детских домов.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Лукашенко накажут за соучастие Путину: в Белом Доме сделали серьезное заявление
Новый вид мобилизации в Украине: кого могут призвать и куда отправят
"Холостячка" Мишина показала, какая неприятность ее настигла: "Тут мне..."
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Напомним, Больной и перепуганный: путин удивил внешним видом на параде в москве.
Как сообщала Politeka, "Железный Чмоня": известный ведущий показал украинцам всю суть парада путина к 9 мая.
Также Politeka писала, что Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в кремле.