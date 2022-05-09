Как сообщает Politeka.net, ведущий поделился в своем Инстаграм новым постом «на злобу дня». Как известно, россия уже давно сделала День победы своим едва ли не главным праздником, а владимир путин возвел военный парад чуть ли не в ранг культа.

В этом году этому событию уделялось отдельное внимание. Однако, трудно было не заметить плачевное состояние российской военной техники, которая принимала участие в парадах.

Демин поделился фотографией одного из самых «впечатляющих» экземпляров российской военной «мощи». На фото оказался карликовый танк, больше похожий на нелепую поделку. При этом его не забыли «украсить» цветами «Георгиевской ленты».

"Какой главнокомандующий, такая и армия. Вата взбесится и начнет писать гневные комментарии через 3 2 1...", - подписал снимок Демин.

В комментариях украинцы поделились своими впечатлениями от российского парада.

"россия ВПЕРЁД -ногами", "Это из дома игрушек такой танк вывезли или что", "Железный Чмоня", "Все что осталось от 2ой", "Чмоня мобиль", "Это их знаменитый г**номет?", "Это что с Алиэкспресс?", "чтоб всегда и только так выглядели наши враги!!!! Люблю наши ЗСУ! Лучшие рождены в Украине!", "Даже смеяться не хочется", "МС-1. Даже не знаю, увидит ли его джавелин", - пишут люди.

Напомним, парад российской военной техники вызвал приступ смеха в Сети.

Как сообщала Politeka, Остапчук едко подколол россиян из-за парада 9 мая, красноречивое видео.

Также Politeka писала, что Путин на параде попытался "оправдать" вторжение в Украину.