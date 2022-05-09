Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 8 мая приготовил 400 литров борща в Брюсселе (Бельгия) в рамках благотворительного концерта. Он отметили, что украинцы даже за границей не молчат и борятся за свою свободу.

Шеф-повар рассказал, что вчера в Брюсселе была информационная борьба за рубежом. Пять тысяч человек вышли на улицу, чтобы показать единство в поддержку Украины.

Кроме того, Евгений Клопотенко подчеркнул, что нацизм в Украине действительно есть, его "припихнула сюда россия под видом русского мира". И все украинцы сейчас борются с ним на всех фронтах.

"Нацизм ядовит, он существует сейчас, но с другим лицом и с ним должны бороться не только украинцы, но и весь мир. Я, наверное, откладу свои эмоции от этого события в отдельное сообщение, потому что ощущений много", - рассказал Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко также восхитился украинцами, которые находятся сейчас за границей. Он уверяет: "Украинцы за рубежом, тоже борются и тоже говорят. Я был там, видел и уверяю вас". Кроме того кулинарный эксперт отметил, что Украина имеет партнеров и поддержку, в чем Клопотенко убедился в Брюсселе.

Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о легендарном блюде, рецепт которого ждут все украинцы.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы.