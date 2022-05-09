Коля Серга также признался, что расценивает полномасштабную войну в Украине, которую россия начала 24 февраля этого года, как свое личное испытание.

Украинский музыкант и экс-ведуший шоу "Орел и Решка" Коля Серга с начала войны в Украине пошел защищать нашу страну от российского агрессора. Он сказал в интервью проекту "Орестократия", что после 24 февраля сначала пытался оказывать психологическую помощь, а потом понял, что должен брать в руки оружие.

"На второй день вечером понял, что хочу идти защищать страну. Сначала планировал вступить в терроборону, но там не сложилось. Позвонил другу, и в тот же вечер мой командир призвал меня в ВСУ", – сказал Серга.

Ради безопасности артист не уточнил, в каком роде войск служит. Но отметил, что его подразделение дислоцируется в Одессе.

"Я готов отдать жизнь за свою страну, за те ценности, которые я вижу в ней, за украинцев, за людей. Потому что это самая главная и важная ценность для меня", – подчеркнул Коля Серга.

Коля Серга также ранее признавался, что расценивает полномасштабную войну в Украине, которую Россия начала 24 февраля этого года, как свое личное испытание. Ведь ранее он и подумать не мог, что ему придется брать в руки оружие и идти стрелять в противников.

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